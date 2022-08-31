أول مصرية تصعد إلى الفضاء: «شكل الأرض من الخارج مبهر وغريب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المهندسة سارة صبري، أول مصرية تصعد إلى الفضاء، إنها سافرت خلال الصاروخ الفضائي قائلة: «إحساس فقدان الجاذبية غريب جدا ومش زي أي حاجة توقعتها قبل كده وبتحس إنك خفيف جدا وكنت حريصة جدا إني أشوف المشهد من شبابيك المركبة الفضائية».

سارة صبري: المشهد من السفينة الفضائية مثير جدا

وأوضحت «صبري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أن المشهد من السفينة الفضائية مثير جدا «أول مارجعت الأرض كنت بعيط ونفسي كل الناس تسافر وتخوض التجربة وتشوف الأرض من الخارج وشكلها الغريب جدا وكلها إضاءة طبيعية وشكلها مبهر جدا».

تفاصيل رحلة المصرية الأولى للفضاء

وتابعت المهندسة سارة صبري: «خلال الرحلة كنت مركزة على مشهد الأرض وفي كلام عن إن رائد الفضاء بيحصله تغيرات في المخ بعد السفر للخارج، وكل واحد مننا خلال الرحلة كان جنبه شباك ومكناش حاسين بالتغيرات أوي إلا من خلال فقدان الجاذبية وتبدل الألوان خارج الغلاف الجوي للأرض وإحساس المعيشة في الفضاء جميل جدا ومثير وكنا محتاجين وقت أكتر عشان نقدر نستوعب اللي بيحصل في الفضاء».

سارة صبري: إحساس تبديل الجاذبية غريب

وأكدت المهندسة سارة صبري، أن الرحلة استغرقت دقائق معدودة «الرحلة عدت بسرعة جدا بس الإحساس بالوقت كان مختلف، وإحساس تبديل الجاذبية غريب ولازم نتدرب على التنفس بشكل مسبق، وبنرجع في كبسولة مرتبطة ببراشوت».

وأردفت أنها ستعمل من خلال شركتها على تنمية مشروعتها الفضائية والسياحية بشكل عام «نفسي أنقل التجربة والخبرة لكل اللى حواليا ونفسي أكبر عدد من الناس يجربوا الإحساس ده».