الامارات | جوارب ذكية لحماية المرضى من السقوط أرضاً في المستشفيات

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شكرا لقرائتكم خبر عن جوارب ذكية لحماية المرضى من السقوط أرضاً في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة أجريت في الولايات المتحدة إلى أن من الممكن الحد من حوادث السقوط أرضاً بالنسبة للمرضى الذين يعانون اختلال التوازن، عن طريق ارتداء جوارب ذكية، تتيح مراقبة تحركاتهم أثناء وجودهم في المستشفيات.
وتعتمد فكرة الجوارب الذكية على أنها ترصد أي محاولة لوقوف المريض، ثم تبعث برسائل تحذير إلى ممرضات موجودات قرب غرفة المريض. وإذا لم تحدث استجابة، تقوم المنظومة بإرسال نفس التحذير إلى المجموعة التالية من الممرضات.
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