«الإفتاء» توضح حكم تربية اللحية: ليست سنة مطلقة.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

إطلاق اللحية أمر يحرص عليه الكثير من الرجال والشباب، رغبة منهم في الحصول على مظهر جذاب، وكذلك الاقتداء بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته، وبناء عليه، توجّه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل تربية اللحية أو إعفائها فرض ولا سنة؟».

الإفتاء توضح حكم تربية اللحية

وخلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أن تربية اللحية للرجل هي سنة ولكنها ليست سنة مطلقة، ولكنها من سنن العادات، أي أنه إذا جرى العرف وجرت العادة أن يُعفي الرجال لحاهم، فهي سنة حينئذ ولا تكون فرضًا، أي ما يعني أنها ليست بفرض.

تربية اللحية عند الفقهاء

وتابع أمين الفتوى قائلًا، إن من قال من الفقهاء أن إطلاق اللحية واجبة، فقد ربطها أيضًا بالعرف، متابعًا بأنه في المذهب الحنفي تم النص على وجوب تربية اللحية، لكنهم قيدوا الأمر بالعرف.

واختتم «وسام» حديثه مشيرًا إلى أن الأمر ليس بالوجوب على الإطلاق، مستطردًا: «لازم يكون أولًا في عرف، فـ لو في عرف تدور بين الوجوب والسنة».