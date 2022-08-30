معلومات عن شاهندة المغربي أول محكمة ساحة في الدوري.. إسكندرانية عمرها 31 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات واسعة حظيت بها شاهندة المغربي، أول مُحكمة ساحة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن أدارت اليوم مباراة سموحة وفاركو في الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري، إذ أنها لفتت الأنظار نحوها بشدة، وسرعان ما وجه لها عدد من الحضور بين الجماهير الهتافات الداعمة لها فور نزولها إلى أرضية الملعب.

شاهندة المغربي أول محكمة ساحة في الدوري الممتاز

وكانت أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء أطقم حكام مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري، إذ جرى منح إدارة تحكيم الساحة لامرأة لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

يشار إلى أن شاهندة المغربي، كانت أدارت مباراة المصري وإيسترن كومباني في مسابقة كأس الرابطة المصرية، في شهر يناير الماضي.

معلومات عن شاهندة المغربي

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن المُحكمة شاهندة المغربي:

1- تبلغ من العمر 31 عامًا.

2- من مواليد محافظة الإسكندرية.

3- التحقت شاهندة المغربي بالمجال الكروي منذ 16 عامًا.

4- اقتحمت مجال التحكيم منذ العام 2014، قبل أن تصبح حكمًا دوليًا عام 2017.

5- لُقبت بـ«شاهندة كولينا» وذلك نسبة للمُحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا.

6- شاركت العام الماضي ضمن طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني والتي انتهت لصالح الأول بهدف دون رد.

7- كشفت شاهندة المغربي في تصريحات سابقة لـ«هن» عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها في مجال التحكيم، قائلة: «في بداية مشواري مكنش في اقتناع بأن الحكم يكون واحدة ست، وأحب أقول للناس دي اتفرجوا علينا وبعدين احكموا ننفع في مجال التحكيم ولا لأ».