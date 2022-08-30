5 أعراض مبكرة لسرطان القولون والمستقيم.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان القولون والمستقيم (CRC) يعتبر من السبب الرئيسي الثاني للوفاة من بين أنواع السرطانات، وغالبًا ما يمكن علاجه إذا اكتُشف مبكرًا.

وفي إطار هذا نستعرض الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم التي إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع، فيجب استشارة الطبيب فورا، وفقا لموقع "eatthis".

دم في البراز أو نزيف في المستقيم:

يحدث نزيف الدم في البراز أو المستقيم لأن السرطان يؤدي إلى تآكل الأوعية الدموية في بطانة القولون أو المستقيم، وعادة ما يكون هذا النزيف غير مؤلم، لذا يجب استشارة الطبيب فورا في حال وجود دم في البراز.

التغيير في حجم البراز:

التغيير في حجم البراز يعتبر علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويحدث هذا العرض بسبب ورم يسد القولون أو المستقيم جزئيًا مما يتسبب في ضغط البراز وتسبب متلازمة القولون العصبي أيضًا برازًا رقيقًا، لذلك إذا استمر تغيير حجم البراز لأكثر من 3 أيام فيجب استشارة الطبيب فورا.

تقلصات أو آلام في البطن:

يكون سبب التقلصات أو آلام البطن هو الغازات والانتفاخ الناتج عن انسداد الأمعاء بسبب ورم سرطان القولون والمستقيم.

الانتفاخ:

يكون الشعور بالانتفاخ ناتجًا عن ورم CRC.

الضعف والتعب:

الضعف والإرهاق من الأعراض الشائعة للسرطان، ولكن يمكن أيضًا أن يكون بسبب حالات أخرى مثل البواسير أو متلازمة القولون العصبي.

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