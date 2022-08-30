5 علامات تدل على أنك محسود.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحسد من الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم، إضافة إلى أنه يزعج كثير من الأشخاص، إذ يجعلهم يتجنبون الظهور دائما أمام الآخرين.

وهناك عديد من العلامات التي تشير إلى أنك شخص محسود، نذكرها لكم وفقا لما أوضحته سالي القطبي خبيرة طاقة المكان، قائلة لـ"الخليج 365" إن أغلب الأشخاص يعتقدون أن الحسد حالة تصيب الإنسان نتيجة لعين شخص آخر تسبب خللا في وظائف الجسم أو الأحداث الحياتية.

ولكن في الواقع ما هو إلا أن اختراق في مجال الطاقة المحيطة بجسم الإنسان، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يؤثر عليه من خلالها سلبيا، وغالبا يسهل هذا الاختراق الأفكار والقناعات السلبية التي يحملها الإنسان حيث يمكن للأخرين اختراقه من خلالها.

وتذكر سالي العلامات التي تشير إلى أنك محسود (الشعور بالاختراق) في النقاط التالية:

- الإحباط.

-الشعور بالألم الجسدي.

-الحزن.

- أمراض في منطقة البطن وخصوصا الكبد.

- تأثير على الحالة المزاجية.

أوضحت خبيرة الطاقة مجموعة من الطرق يمكنك بها منع الشعور بالاختراق أو الحسد، في النقاط التالية:

- الصلاة.

- قراءة الكتب السماوية (القرآن أو الإنجيل).

ممارسة اليوجا.

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