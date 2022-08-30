أمينة القريعي مؤلفة كتاب «صلصة وملوخية»: يحكي قصص نجاح 54 سيدة في المطبخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قالت أمينة القريعي، مؤلفة كتاب «صلصة وملوخية»، ومدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إن فكرة الكتاب تدور حول عدة بلاد منها تركيا والأردن ومصر، لافتة إلى أن الكتاب جاء في تعاون بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة خيرية، والهدف منه تمكين المرأة.

54 وصفة طبخ من مختلف محافظات مصر

وأضافت «القريعي» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبد العزيز، أن الكتاب يتضمن 54 وصفة طبخ من مختلف محافظات مصر، بالإضافة لقصص نجاح سيدات مصريات، مشيرة إلى أن الكتاب دمج بين قصص نجاح السيدات وبين وصفات الطهي.

قصص نجاح قامت بها سيدات

ومن جانبها أوضحت الشيف منى البنا، مؤسسة مدرسة لتعليم فنون الطبخ، وشريكة في تأليف الكتاب، أن الكتاب تم إعداده في عامين: «بذلنا مجهودا كبيرا عشان نقدر نوصل لأفضل قصص نجاح قامت بيها السيدات من مختلف المحافظات، وقدموا جهودا كبيرة مفيدة للمجتمع».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللائي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصري، وتربيته ونشأة، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والآباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.