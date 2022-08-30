3 أمور يجب الحرص عليها قبل صبغ الشعر في المنزل.. منها «اختبار الحساسية»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الرغبة في التجديد وتغيير المظهر أمر تحرص عليه العديد من الفتيات والسيدات، والذي يأتي بصور مختلفة، من بينها صبغ الشعر بالألوان المميزة والمختلفة، حيث تقوم بعض النساء بتغيير لون شعرها داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل.

ولكن مع تغيير لون الشعر بالصبغات المختلفة داخل المنزل، يقدم عدد من مصففي الشعر حول العالم، نصائحهم حول كيفية صبغ شعرك في المنزل بالطريقة الصحيحة، ووضعها في الاعتبار قبل التوجه لشراء الصبغة من الصيدلية أو متجر مستلزمات التجميل أو التسوق عبر الإنترنت.

ووفق ما قدم موقع العالمي، يجب اتباع تلك النصائح قبل استخدام صبغة الشعر في المنزل:

1- تقييم نمو شعرك

يجب إدراك مدى صحة شعرك ونموه، وذلك حتى يتأثر بوضع الصبغة عليه، نظرا لتكونها من عدة تركيبات كيميائية.

2- اختبار حساسية الجلد

إذا كنتي ستقومين باستخدام الصبغة في المنزل، يجب عليكِ إجراء اختبار الحساسية ضد النوع الذي ستستخدميه قبل وضعه على شعرك، وذلك حتى لا تتعرضي لتهيج الجلد وحساسيته الشديدة.

3- الامتناع عن استخدام أدوات التصفيف الساخنة

يجب عليكِ التوقف عن استخدام أي من أجهزة فرد الشعر الساخنة، كـ مكواة التجاعيد ومجففات الشعر، وذلك قبل وضع الصبغة على شعرك بأسبوع على الأقل.