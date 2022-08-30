معلومات عن شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار: ملكة جمال المراهقات ومهتمة بالبيئة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الساعات الماضية حصلت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 «Miss Eco ten 2022» وذلك بعد إقامة المسابقة التي أشرفت عليها وزارة السياحة في فندق القطامية هايتس، وهي من الشخصيات الحالمة وقليلة الظهور على السوشيال ميديا وفقا لحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، واحتفلت بها والدتها على صفحتها الرسمية أيضا لتؤكد سعادتها بابنتها.

مشاركة شاهيستا بفستان من الزجاجات البلاستيكية

«هذه ملكة جمال البيئة بفستان المراهقين».. تلك الكلمات علقت بها شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار قبل إعلانها رسميا ملكة جمال المراهقين لتعبر عن سعادتها لحصولها على هذا اللقب ونشرت فيديو على صفحتها الشخصية على «إنستجرام» تظهر فيه كواليس فستانها المزين بالزجاجات، وهو عبارة عن جزء الزجاجة من أعلى مقطوع إلى شرائح تزين الطبقة الخارجية من الفستان، ويعتبر صديق للبيئة وغير مكلف ويمكن أيضا تشكيله بأشكال أخرى لعمل ستايل مختلف، وعلقت على الفستان قائلة: «في النهاية بفضل هذا الفستان كنت من أفضل 6 متسابقات وفخورة جدا به».

أمنية شاهيستا في المستقبل

بعد إعلانها ملكة جمال المراهقات 2022 تعتبر شاهيستا نادر من الأشخاص الداعمين للبيئة المستدامة وظهر ذلك عند ارتدائها لفستان من زجاجات المياه المعدنية، كما أنها تتمنى لو كان بإمكانها السفر للمستقبل وذلك عندما طرح عليها في المسابقة سؤالا عن امنيتها، فأجابت قائلة: «نفسي اطلع للمستقبل وأشوف الدنيا عاملة إزاي»، وتتمنى أن تشارك أيضًا في المسابقة العام المقبل «مش قادرة أستنى أكون ملكة جمال المراهقات السنة الجاية».

أما عن المسابقة التي فازت بها شاهيستا نادر، فهي واحدة من المسابقات التي تشرف عليها وزارة السياحة ووزارة البيئة وأقيمت في فندق القطامية هايتس، ضمت لجنة التحكيم الفنانة منة عرفة والفنان مصطفى درويش، وشروط المسابقة تشبه تماما شروط مسابقة ملكات الجمال بشكل عام من حيث الطول والوزن والثقافة وغيرها بالإضافة إلى العمر الذي يجب أن لا يتخطى الـ 16 عاماً وهدفها الحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة.