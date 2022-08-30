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تُصرف للابنة أو الأخت.. تفاصيل الحصول على منحة الزواج: تسقط في هذه الحالة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منحة الزواج.. صورة تعبيرية

​​​​​​​​بشكل مستمر تحرص الحكومة المصرية على توفير المستحقات المجتمعية التي يحتاجها كل مواطن ما بين الرجال والنساء والأطفال، إذ تعد منحة الزواج، واحدة من المنح المادية التي يتم توفيرها للابنة أو الأخت، وذلك في حال قطع معاشها.

تفاصيل منحة الزواج الخاصة بالسيدات

وحسب ما كشف الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حال قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، ولكن هناك عدة أمور يجب مراعاتها، والتي تتمثل في:

1- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

2- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

3- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

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شروط استحقاق خدمة منحة الزواج

- أن تكون صاحبتها مستحقة في المعاش.

- ألا يكون قد تم القيام بصرف منحة زواج من قبل. 

​إجراءات الحصول على منحة الزواج

وتشمل إجراءات الحصول على منحة الزواج عدة خطوات وهي:

1- التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرفها.

2- تقديم صورة وثيقة الزواج.

3- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

4- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​ 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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