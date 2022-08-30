رجل يلتقط سيلفي مع ثعبان ضخم وسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يركض الناس للخلف بعد رؤية ثعبان سام، لكن يمكن رؤية رجل رتدي قميصًا ونظارة مستلقي على العشبب القرب من ثعبان سام أصفر اللون، ليأخذ صورة

سيلفي أمامه بشكل مخيف، ويتساءل البعض عما إذا كان هذا الشخص على قيد الحياة أم رحل، وفقًا لما ورد في موقع "india".

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تجرأ رجل على التقاط صور سيلفي مع ثعبان شبكي ضخم، وهو يعد واحد من أكبر وأطول الثعابين في العالم.

يبلغ طوله إلى 30 قدم، أي ما يعادل (9 متر).

لكن هذا الرجل التقط صور سيلفي بشكل مخيف مع الثعبان دون خوف.

تسبب هذا الفيديو في خوف العديد من الأشخاص، لأن الثعبان سام.

تمت مشاركة الفيديو على Instagram "world_of_snakes_"، لقد حصد أكثر من 348 ألف مشاهدة و 21 ألف إعجاب.

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