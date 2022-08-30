حذاء طفل يسقط بالقرب من فيل ضخم.. شاهد تصرف الفيل المفاجئ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفيلة مخلوقات ذكية تظهر ذكاء وانفعالات مدهشة، ويُظهر مقطع فيديو تم نشره على Instagram للحظة تفاعل أحد الفيلة مع طفل صغير، كى يعيد حذاؤه المفقود.

القصة بدأت عندما زار طفل حديقة حيوان مع والده للحصول على لمحة عن الحياة البرية، لكنه سقط حذاؤه عن طريق الخطأ، والذي زاد الأمر سوءً، أن الحذاء سقط داخل المكان الذي يتواجد فيه الفيل، بإحدى حدائق الحيوان بمقاطعة شاندونج في الصين، وفقًا لموقعا "express" و"news18".

وأظهر الفيديو، مفاجأة أذهلت المتواجدين، حيث عندما رأي الفيل الحذاء يسقط، تحرك على الفور نحو الحذاء بجذعه، في البداية، يمكن ملاحظة أن الفيل واجه صعوبة في التقاط الحذاء بسبب حجمه.

ولكن عندما التقطته تمامًا، قام الفيل برفع الفيل لأعلى مستخدمًا خرطومه، وأعاده إلى الناس وراء السياج.

وأعرب الطفل عن سعادته بهذا الموقف المفاجئ وحاول تقديم بعض الطعام للفيل.

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