نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في مرحلة الطفولة كان دائما تقول لنا الأمهات أن الطريقة الوحيدة للحصول على عظام قوية وعقل سليم هي تناول كوب من الحليب، ولكن هل اللبن أفضل مشروب لتعزيز صحة العظام وزيادة قوة الدماغ؟

بينما يعتقد معظم خبراء الصحة أن الكالسيوم وبروتين الحليب الصحي والدهون الموجودة في الحليب الذي يحتوي على منتجات الألبان، عبارة عن مجموعة كاملة من التغذية اللازمة للجسم، ولكن أصبح الخبراء الآن يضمنون مصادر أخرى للكالسيوم والبروتين التي تعزز بشكل طبيعي مستويات فيتامين "د" في الجسم.

وفيما يلي إليك مشروب واحد اقترحه الخبراء ويعتقد أن كوبًا واحدًا فقط في اليوم منه يحسن بشكل طبيعي مستويات فيتامين (د) في الجسم وتقوية العظام والأسنان وخلايا الدماغ، وفقا لموقع "timesofindia".

ماذا يقول الخبراء؟

للشاي فوائد عظيمة بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة به مثل البوليفينول، الكاتيكين، والفلافونويد.

ويساعد البوليفينول في زيادة تمعدن العظام وتأخير تقليل كثافة المعادن في العظام وزيادة مستويات فيتامين د في الجسم.

كما يساعد الكاتيكين الموجود في الشاي أيضًا على تعزيز خلايا بناء العظام في الجسم ووجود مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مثل الإستروجين تمنع فقدان العظا، ولكن أي شاي مفيد للصحة؟

يُعتقد أن حليب البقر هو أفضل مصدر للكالسيوم، ولكن هناك أوقات يسبب فيها الحليب عدم تحمل اللاكتوز ما يؤدي إلى الإسهال والإمساك والتسمم الغذائي.

ومن المثير للاهتمام، أن هناك مكونات أخرى تعمل بشكل جيد مثل الحليب من حيث التغذية، وهذا الشاي البسيط هو مزيج من هذه المكونات التي تساعد في امتصاص أفضل للكالسيوم وتعزز صحة العظام والدماغ.

أي شاي مفيد لصحة العظام والدماغ؟

الشاي الصيني الأسود والأخضر مفيدان للصحة، ووفقًا للخبراء، فإن تناوله ليس مفيدًا للعظام والدماغ فحسب، بل له فوائد صحية لا حصر لها مثل تعزيز المناعة، ومكافحة الحساسية والأمراض الناجمة عن تغير الطقس، ويحسن الهضم ويعزز التمثيل الغذائي.

ويساعد وجود الكاتيكين والفلافانول في تقليل مستويات الكوليسترول الضار المعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ ويحافظ على صحة القلب، ولجني الفوائد يمكنك نقعه بالأعشاب والأوراق التي تساعد في تحسين الصحة العامة.

ووجدت الدراسة أن الكافيين وL-theanine (حمض أميني) في الشاي الأخضر مرتبطان بتحسين التركيز والانتباه وتجديد خلايا الدماغ، ويعتقد الخبراء أن المركبات النشطة مثل الكاتيكين والكافيين و L-theanine معًا تصنع مشروبًا قويًا للعظام والدماغ، ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يشرب أكثر من أربعة أكواب في اليوم.

وصفات الشاي:

شاي الكركم تولسي:

إذا كنت تبحث عن مشروب بسيط لصحة عظامك ودماغك، فإن شاي الكركم الغني بمضادات الأكسدة هو كل ما تحتاجه.

ولتحضير هذا الشاي البسيط، ما عليك سوى غلي الماء مع مسحوق الكركم الخام المبشور مع 3-4 أوراق تولسي وكيس شاي أخضر واحد، وبعد ذلك، قومي بنقع الشاي وضيفي إليه رشة من القرفة والعسل.

شاي البقدونس:

لتحضير هذا الشاي، بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، خففي النار وأضيفي حفنة من البقدونس وأكياس الشاي الأسود ثم ضعي الغطاء وصفي الشاي.

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