«حنان وليلى» رحلة شقيقتين من محو الأمية إلى كلية الآداب: «كنا قد التحدي».. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تلتحقا بالمرحلة الابتدائية، وفاتهما قطار التعليم، إلا أنهما صممتا على أن استكمال تعليمهما، فالتحقتا بفصول محو الأمية وتفوقتا في الدراسة حتى وصلتا إلى كلية الآداب، هما الشقيقتان «حنان وليلى».

قالت والدة «حنان وليلى»، في تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنهما التحقتا بكلية الآداب بجامعة بني سويف، بعدما درستا في محو الأمية، مضيفة أن الأسرة كانت تقيم في مكان وحينما انتقلت لآخر قابلتهما مدرسة وعرضت عليهما الفكرة.

ليلى شعبان: «وأنا صغيرة كنت حاسة إن في حاجة نقصاني»

وأضافت والدة حنان وليلى شعبان: «أول ما قالوا لنا إنهم عاوزين يدرسوا قلنا لهم ماشي، إحنا نفسنا في كده من زمان، لم تلتحقا بالمرحلة الابتدائية ولم أكن أتخيل إنهم يوصلوا إلى هذه المرتبة من العلم لكن الحمدلله».

لم تتخل ليلى شعبان حسن، عن حلمها في الدراسة بل صممت على الالتحاق حتى تحقق حلمها: «وأنا صغيرة كنت حاسة إن في حاجة نقصاني ومكنتش مبسوطة إني مش متعلمة، ولما جات الفرصة استغلتها وقولت لازم أتعلم، محمد أخويا شجعنا وتفوقنا وحصلت على تقدير جيد جدا في الفرقة الأولى والفرقة الثانية من العام الدراسي الجامعي، وفي الصف الثالث حصلنا على امتياز، وأحلم بأن أكون معيدة في الكلية».

حنان شعبان حسن: والدي الراحل كان يقول إن من يفعل شيئا عليه أن يتقنه

حلمها في الالتحاق بالمدرسة ثم الجامعة، كان يرادوها طوال الوقت، وكانت تأمل أن تستكمل تعليمها حينما ترى الفتيات أثناء ذهابهن للمدرسة أو الجامعة وفقا لـ«حنان»: «كنت بشوف البنات وهي رايحة المدرسة والجامعة وبقول يارب أنا أقدر لكن عاوزة فرصة، لما التحقنا بمحو الأمية، الأستاذة منى لم تكن تكتفِ بالقراءة والكتابة، بل علمتنا اللغة الإنجليزية وكان ذلك شيئا رائعا سهل علينا الدراسة، ولما التحقنا بالمرحلة الإعدادية واجهتنا صعوبات لأننا كنا أميين، وبخاصة في التعامل مع مادتي العلوم والدراسات، لكن الأساتذة دعمونا وشجعونا وساعدونا، ووالدي الراحل كان يقول إن من يفعل شيئا عليه أن يتقنه وأن يتحدى الصعوبات وكنا قد التحدي».