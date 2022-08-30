مؤسس «أمهات مصر»: قرارات وزير التعليم مبشرة ومطمئنة لأولياء الأمور

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرارات وتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، مبشرة ومطمئنة لأولياء الأمور بنسبة كبيرة.

صدور قرارات في صالح الطلاب

وأضافت «عبير»، في بيان عن اتحاد أمهات مصر، أن وزير التعليم الجديد عقد عدة لقاءات واجتماعات منذ توليه الوزارة تتعلق أغلبها بالمعلمين ونقيب المعلمين للتأكيد على أنهم أساس العملية التعليمية وعلى دورهم الكبير في الفترة المقبلة بشكل أكثر، وكذلك العمل على تطويرها وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى مديري المديريات، وكذلك عدة قرارات صدرت في صالح طلاب الثانوية العامة وصفوف دراسية أخرى.

وأشارت «عبير»، إلى أن الوزير الجديد يتفهم جيدا مطالب وتخوفات أولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية ومصلحة أبنائهم قائلة: «الوزير غير صدامي مع أولياء الأمور ويتسع صدره للجميع، وهذا أمر مبشر ويعود في النهاية على مصلحة الطالب».

مؤسس اتحاد أمهات مصر تشيد بتصريحات وزير التعليم

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتصريحات وزير التعليم خلال ختام احتفالية ختام مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس في دورته الرابعة، والتي أكد خلالها على أن أهم أدوار الوزارة الرئيسية في العام الدراسي الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة لتصبح المكان الطبيعي للتعلىم والتعلم والتنشئة الاجتماعية.