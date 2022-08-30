ابنة فنانة شهيرة.. من هي شاهيستا نادر ملكة جمال مصر للمراهقات 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توجت شاهيستا نادر، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكو تين 2022.

وأقيم حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، بأحد فنادق القطامية هايتس يوم ٢٨ أغسطس.

معلومات عن مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات

هي مسابقة تقام كل عام في مصر، تحت إشراف آمال رزق، وعضوية ياسمين الخطيب، وضمت لجنة التحكيم الفنانة منة عرفة والفنان مصطفى درويش.

ونستعرض أبرز المعلومات عن شاهيستا نادر ملكة جمال مصر للمراهقات 2022، وفقا لحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.

يتابعها عبر حسابها على انستجرام، 4129 شخصا.

- قليلة الظهور على موقع الصور انستجرام، فلديها 11 منشورا فقط.

- كشفت -من خلال انستجرام- عن رغبتها في المنافسة على لقب ملكة جمال مصر العام المقبل.

- تعرف نفسها أنها شخصية عامة.

- هي ابنة الفنانة انتصار.

- شاركت من قبل في مسرحية "يعيش أهل بلدي" مع انتصار.

- شاركت في مسلسل "كلبش" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017.

- نشرت والدتها انتصار، عبر إنستجرام، صورا لشاهيستا، وعلقت: ملكة جمال مصر".

- تعتمد شاهيستا على الإطلالات المتنوعة والملفتة، الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة أيضا.

صرحت من قبل في لقاء تليفزيوني، أن والدتها تتركها تفعل ما تريد، وهذا ما يعجبها في طريقة تعاملها معها.

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