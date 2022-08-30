لـ«الحوامل».. ما هو كلف الحمل وكيفية التخلص منه بشكل طبيعي

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحمل رحلة جميلة، لكن هناك العديد من الأشياء التي قد لا تستمتع بها السيدات خلال هذه المرحلة، مثل التصبغ أثناء الحمل أو الكلف، غالبًا ما يظهر الكلف ويعتبر مزعجًا ومع ذلك، فهي حالة شائعة ولا تدعو للقلق، يمكنك السيطرة على الكلف بسهولة، وذلك بحسب موقع motherhood المتخصص في الأمومة والطفولة.

ما هو كلف الحمل؟

التصبغ، المعروف أيضًا باسم الكلف، هو حالة جلدية تظهر فيها بقع بنية أو بقع على جلدك، نظرًا لأنها مشكلة شائعة لدى النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة السمراء، يمكن لأي شخص أن يصاب بهذه الحالة يُعرف الكلف أيضًا باسم قناع الحمل عندما يظهر عند النساء الحوامل.

يظهر الكلف عادة على وجهك بثلاثة أنماط:

وسط الوجه: يؤثر على أنفك وجبينك وأعلى الشفتين.

منتصف الوجه: يؤثر على خديك.

الفك السفلي: يؤثر على الذقن والفك.

وذكرت إحدى الدراسات، أن النمط المركزي للوجه هو النمط السائد الذي يظهر في 50-80٪ من حالات الكلف، قد يظهر التصبغ وتغير اللون أيضًا على رقبتك وكتفيك، في حين أنه ليس ضارًا، لتميل النساء إلى الشعور بالخجل قليلاً بشأن مظهرهن.

أسباب ظهور الكلف

الخبراء يعتقدون أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو أحد العوامل الرئيسية التي تسبب الكلف، حيث يُعتقد أيضًا أن العديد من العوامل الأخرى تؤدي إلى تحفيز الكلف أثناء الحمل وتشمل التالي:

- حبوب منع الحمل.

- العلاج بالهرمونات.

- العرق.

- الأدوية المضادة للتشنج.

- تاريخ عائلي للإصابة بالكلف.

علاج كلف الحمل بطرق طبيعية

الليمون

يحتوي الليمون على حامض الستريك، مما يجعله عامل تبييض ممتاز للبشرة، ما أنه يقلل من البقع الداكنة والعيوب.

يمكنك إضافة 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج.

ماء.

كرات القطن.

خفف عصير الليمون ببعض الماء.

اغمس كرة القطن فيها وضعها على المنطقة المصابة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

ملحوظة: قد يسبب عصير الليمون تهيجًا لذا استخدميه بكميات صغيرة.

البطاطس

تحتوي البطاطس على حمض الأزيليك الذي يساعد في تقليل نشاط التيروزيناز، هذا يساعد في تقليل البقع والتصبغ، غالبًا ما يوصف حمض Azelaic للكلف، لذلك يمكنك استخدام البطاطس لعلاج الكلف وأي شكل آخر من أشكال فرط التصبغ.

احضر ثمرة بطاطس نيئة

ابشر البطاطس واعصرها للخارج.

ضع العصير على البقع واتركها تجف.

يغسل بالماء الفاتر.

تكرر العملية كل يوم.

الكركم

يحتوي الكركم التجميلي على مادة الكركمين التي تقلل من خلايا الورم الميلاني، وبالتالي تفتيح البقع الداكنة والعيوب، كما أنه يساعد في تقليل نشاط التيروزيناز.

1 ملعقة صغيرة معجون كركم خام.

ملعقة صغيرة عصير ليمون مخفف.

اخلطي المكونات وضعي المعجون على وجهك.

اتركيه ليجف قبل غسله.

كرري حتى تختفي البقع.