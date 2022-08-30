إسلام يحول المسرحيات والأفلام إلى «أنيميشن»: «بحب الرسم وأمي دعمتني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حبه للأفلام والمسرحيات والكوميكس إلى جانب حبه للاختلاف جميعها مقومات جعلته متميزاً ونشطا على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تميز بصنعه فيدوهات الرسوم المتحركة على مقاطع من بعض الأعمال الفنية، حققت له شهرة واسعة مؤخرا، هو إسلام عبدالرازق، شاب في بداية عقده الثالث خريج كلية الفنون الجميلة قسم التصوير العام.

الرسم كان موهبة لديه فأتقنها

أتقن الشاب «إسلام»، الرسم حتى لقبه البعض بـ«رسام أنيميشن»، وحلم في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة فساعده مجموع الثانوية على تحقيق حلمه وأتقن فيها موهبته: «بحب الرسم من صغري، وكنت بحلم بكلية الفنون الجميلة، والحمدلله اتحقق وبعد تخرجي عام 2016 بثلاثة أشهر انشأت صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك لنشر رسوماتي وذلك رغبة مني لتعرف الناس على فني».

اهتمامه بالأنيميشن وحبه للكوميكس جعلت فيديوهاته مميزة

برغم أن دراسته كانت عبارة عن رسم وتلوين إلا إنه طور من نفسه من خلال كورسات الأنيميشن، ومع حبه للأفلام والكوميكس، بدأ في عام 2018 صنع بعض مقاطع الفيديو، كانت تمزج بين المواقف المضحكه والمميزه في بعض الأعمال الفنيه برسومات الأنيميشن محاوله منه بالاختلاف والتميز بأعماله.

كان «إسلام»، يتخيل المواقف التي تروى في الأعمال الفنيه، ليخلق منها مقطع فيديو مميزاً، اقتبس بعض الحكاوي من مسرحية «العيال كبرت» ليصنع منها مقاطع فيدوهات لتلك المواقف المتخيله، ومن تحويل بعض المقاطع في أعمال الأخرى مثل مسلسل «الكبير» وفيلم «وش إجرام» إلى أنميشن بطريقة مبتكره.

ليس من السهل الحصول على فكرة مقطع الفيديو

أعطته والدته التي كانت أول المشجعين والداعمين له الدفعة لنشر أعماله بحماس، حيث كان من الصعب حصول «إسلام»، على فكرة لصنع مقطع الفيديو، فقد يستغرق التفكير لمدة يومين على الأقل لتنفيذ المقطع جيداً وبإتقان، حيث أكثر المقاطع تفكيراً استغرقت 4 أيام هو «لقد حجزت لك تذكرتين» من مسرحية «العيال كبرت» وكانت من ضمن مقاطعه الأولى لتنال إعجاب الكثير، وكل ذلك بجانب عمله في الإليستريشن وأنيميتور: «أمي كانت بتدعمني علشان أعمل الشغل ده وكانت بتفكر معايا».

يحلم «إسلام»، بأن يصل عمله الفنى إلى جميع العالم ويسعى دائماً للأفضل: «نفسي فني يوصل للعالمية، علشان كدة بطور من نفسي دايما».