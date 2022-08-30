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استشاري تغذية يوضح قواعد تناول الكبدة والسجق من الشارع: تكون مشطشطة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

ساندويتشات الكبدة والسجق- صورة تعبيرية

ساندويتشات الكبدة والسجق أكلة يتميز بها الشارع المصري، يتبارى البائعون في عملها بأفضل الطرق وتتنوع بين الحارة والمليئة بالبهارات أو ما تعتمد على الليمون والثوم فقط، منها الإسكندراني والبلدي، ولكن الكبدة والسجق من أكثر الأكلات التي يمكن أن تسبب مشكلات صحية كثيرة، وفق الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية.

أوضح «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، بعض القواعد لتناول الكبدة والسجق من الشارع وهي كالتالي:

ما هي شروط تناول الكبدة والسجق من الشارع؟

يجب اختيار مكان موثوق منه لتناول الكبدة والسجق والابتعاد تماما عن الأسعار القليلة لأنه في تلك الحالة بالتأكيد لن تكون اللحوم بلدي.

يجب عصر عليها الكثير من الليمون، وبعدها تتناول الليمون أو ليمون بالنعناع.

 تناول معها طبق سلطة بلدي أو خضار كبير.

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يفضل أن تكون مشطشطة إذا لم يوجد ما يمنع، الشطة مطهرة وتعزز الحرق.

تناول مشروب الديتوكس بمجرد الوصول إلى البيت.

تناول وجبة واحدة كبدة وسجق والالتزام باقي اليوم بالطعام الصحي لتجنب زيادة الوزن.

تجنب تناول معها بطاطس محمرة ومشروبات غازية، وإنما عصير طبيعي.

تناول الوجبة ثم ممارسة المشي.

تناول كبية كبيرة من المياة في هذا اليوم قدر المستطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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