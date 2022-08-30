استشاري تغذية تحذر من الجمبري الكداب: «اسمه صرصار البحر وضار بالصحة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت الدكتورة أماني رجب استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية مما يسمى بـ«الجمبري الكداب»، مشيرة إلى أنه يكون موجودا في تفرعات الترع والأماكن الملوثة من النيل والبحيرات الصغيرة، مشددة على ضرورة عدم تناوله.

يتغذى على الطحالب والفطريات

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه يُطلق عليه «صرصار البحر» أو «صرصار النيل»، لافتة إلى أنه يتغذى على الطحالب والفطريات والأشياء التي لو تناولها الإنسان قد تدمر حياته.

وأشارت إلى أنه شيء غير الجمبري تمامًا ويطلق عليه جمبري كداب ولكنه غير الجمبري مطلقًا والاستاكوزا والشيكال.

لا يمكن معرفته بعد طهيه

وأكدت أنه لا يمكن التعرف عليه بعد الطبخ ولا يمكن معرفته حال عمله كـ سندوتشات ولا يمكن معرفته بعد الطهي، مشددة على أن من يتناول الطعام يجب أن يراقب ما يشتريه ويفحصه جيدًا.

ولفتت إلى أن «الجمبري الكداب» يسبب أضرارا للكبد والكلى وقد يسبب تسمم الدم ويمكن يتسبب في ضياع حياة الإنسان، موضحة أنه يعيش في الترع والتفرعات ويتغذى على مواد سيئة ويحتوي على فيروسات، مشددة على أنه غير آمن للتناول الآدمي.