بينها «العسل والبصل».. أكلات مهمة لتقليل حدة أعراض جرثومة المعدة والوقاية منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة تسبب قلقا واضطرابات ويعاني منها الكثيرون، وهي تنتشر مع زيادة تناول الأكلات من خارج المنزل، وخاصة مجهولة المصدر أو الخضروات والفواكه التي لا تغسل جيدا، وقد حدد دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، بعض الأكلات التي تقي من الإصابة بجرثومة المعدة وتقلل كذلك من حدة أعراضها ومضاعفت، وذلك في تصرحات لـ هن.

أكلات للوقاية من جرثومة المعدة ولتقليل الأعراض والمضاعفات

لتقليل حدة أعراض جرثومة المعدة والوقاية منها علينا التركيز على أنواع محددة من الأطعمة وذلك بحسب محمد حلمي، وتلك الأطعمة كذلك يجب تناولها بشكل دوري وأكثر من مرة في الأسبوع والواحد.

وأكلات الوقاية من جرثومة المعدة هي:

الأطعمة الغنية بالبروبيوتك أو الخمائر الحيوية.

الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والبرقوق والحبوب الكاملة.

الفلفل الأحمر الحلو.

البروكلي.

العسل.

البصل.

الثوم.

بروتينات منزوعة الدهون.

الأفوكادو.

الأسماك الزيتية مثل السلمون، التونة، السردين.

الفراولة الكيوي والتوت والبلح.

أطعمة ممنوعة عند الإصابة بجرثومة المعدة

الطعام المسبك، الحار، والتوابل الزائدة

المقليات

الملح

الدهون المشبعة

الدسم

الحمضيات

القهوة، المشروبات الغازية