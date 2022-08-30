الامارات | "تستاهلين زود" مع فلاورد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بيوم المرأة الإماراتية من خلال إطلاق حملة "تستاهلين زود" التي تضمنت إهداء خاص للمرأة الإماراتية.

احتفت فلاورد بالمرأة الإماراتية في يومها بإطلاق حملة "تستاهلين زود" التي تهدف لتعزيز تقدير المجتمع لدور المرأة الإماراتية في نهضة الإمارات، وأهدت الشركة جميع النساء الإماراتيات مقطعاً مصوراً بمشاركة ست سيدات إماراتيات لديهن إنجازات عديدة في محافل متنوعة كالأدب، الإعلام، الفنون، الرياضة، الخدمة الاجتماعية، والمجال الأكاديمي. إذ قامت فلاورد بتكريم النساء المشاركات بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص الذين قدموا لهن الدعم خلال مسيرة نجاحهن وذلك بتقديم هدايا لكل سيدة، واحتوت الهدايا على بطاقات مزودة ب QR Code لرسائل مصورة نابعة من القلب عبر فيها داعمين لهن من عائلاتهم وأصدقائهعن فخرهم بإنجازات كل مشاركة وعظيم امتنانهم لها.

كما أطلقت فلاورد تشكيلة جديدة وخلابة من باقات الورود والهدايا الراقية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية تكريماً لها في يومها الخاص وتقديراً لجهودها في نهضة الوطن وإنجازاتها في شتى المجالات.

ويذكر ان فلاورد تعاونت مع لوكسيتان في بعض الفروع المختارة يومي 27 و 28 أغسطس، 2022 لإهداء المتسوقات في تلك الأفرع ورود مع كل عملية شراء للاحتفال بالنساء في يومهن المميز، ويشمل التعاون تقديم هدايا خاصة صممت ليوم المرأة الإماراتية لعميلات لوكستيان المتميزات.

لمشاهدة الفيديو بالكامل، يرجى زيارة الرابط:

فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.