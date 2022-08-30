«هدى» تتبرع بكليتها لإنقاذ شقيقها بالأقصر: نحتاج 13 ألف جنيه شهريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لفتة إنسانية، تبرعت هدى حسن ابنة قرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بكليتها لإنقاذ شقيقها الأصغر لإجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها ربع مليون جنيه تم جمعها من الجمعيات الخيرية وأهالي قريتها والمؤسسات الخيرية لإجراء العملية بمستشفى عين شمس التخصصى بالقاهرة.

تبرعت بكليتي لإنقاذ شقيقي

وقالت هدى 30 عاما، إن شقيقها البالغ من العمر 24 عاما أصيب بفشل كلوي وهو في ريعان شبابه، وقال الأطباء إنه سوف يعيش بقية حياته مصابا بالفشل الكلوي، إلا إذا تمت زراعة كلية له في حال وجود متبرع، وعلى الفور قررت أن أتبرع بكليتي لأخي الأصغر لإنقاذ حياته، وبالفعل سافرنا إلى مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدا لتحديد ميعاد إجراء العملية.

أهالي القرية سطروا ملحمة إنسانية

وأضافت أنه بعد الفحص، قال لنا الأطباء إن العملية ستتكلف حوالي 180 ألف جنيه، ولم يكن معنا هذا المبلغ، فتوجهنا للجمعيات الخيرية وأهل الخير وأهالي القرية الذين سطروا ملحمة إنسانية وتم تجميع المبلغ، وبالفعل أجرينا العملية التي استمرت نحو 6 ساعات، والحمد لله نجحت العملية وكنت في غاية السعادة وأنا أرى أخي سعيدا مرة أخرى.

13 ألف جنيه شهريا

وأشارت هدى إلى أن هناك متابعة شهرية بعد العملية لمدة عامين، نحتاج فيها لحوالي 13 ألف جنيه شهريا، مناشدة أهل الخير بمساعدتها في إتمام شفائها وشفاء شقيقها والتبرع لهم بنقود يستطيعون من خلالها الإنفاق على السفر وصرف العلاج.