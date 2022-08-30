الألوان حسب المساحة.. طريقة بسيطة لاختيار دهانات منزلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طريقة اختيار ألوان دهانات المنزل الكثير منا، وخاصة المقبلين على الزواج، ليس الأمر بتلك السهولة لأن أي خلل في اختيار لون غير مناسب قد يؤدي إلى التأثير على المنظر الجمالي للمنزل والشعور بعدم الراحة، ويستعرض التقرير التالي كيفية تجنب تلك الأخطاء.

أوضحت نوران عسل، مهندسة الديكور، لـ«هن»، أن لاختيار ألوان مناسبة للدهان يجب أولا فهم وظيفة الفراغ والهدف منه، إلى جانب الشعور الذى نريد الحصول عليه من خلال تلك الألوان على نفسية الإنسان، كل ذلك يختلف من شخص لآخر لأن الموضوع نسبي، والأهم من ذلك هو معرفة دائرة الألوان للاختيار الصحيح.

دهان المساحات الضيقة

الألوان الفاتحة من الاختيار الجيد لـ دهانات المساحات الضيقة لأنه يعطي الشعور بالوسع، في حالة أن ارتفاع الغرفة صغير يمكن دهن الحوائط بالألوان الداكنة ويكون السقف والأرضية بألوان فاتحة ليعطي الغرفة ارتفاعا أطول من الفعلي.

دهان المساحات الواسعة

استخدام الألوان الداكنة في المساحات الواسعة ليعطي شكلا أصغر في المساحة والقضاء على الشعور بالهدر في المساحة، عند ارتفاع السقف للقضاء على الفراغ تدهن الحوائط باللون الفاتح والسقف باللون الغامق للقضاء على حدة ارتفاعه.

ألوان الدهانات للمبتدئين

من أسلم الطرق إذا كنت تفضل اختيار ألوان دهانات المنزل بدون اللجوء إلى متخصص، فنصحت باختيار أولاً لون محايد من الأوف وايت أو الرمادى ولون الفانيليا لاتيه، حيث يعتبر الدرجة الأخيره من درجات الأوف وايت وأول درجة من درجات الكافيه، ويعتبر الفانيلا لاتيه من الألوان المطلوبة وخصوصاً فى الفراغات الضيقة.

اختيار الفرش يؤثر على شكل الدهان النهائي

من المؤكد أن اختيار الفرش يؤثر على شكل الدهان النهائي، فإذا كانت ألوان الفرش غامقة يكون الدهان فاتح اللون لامع، وفي الفرش الغامق نحتاج إلى دهانات فاتحه اللون مط أو ربع لامعة، ذلك للحفاظ على التناسق والراحة النفسية.

دهانات للفراغات

للفراغات الواسعة يمكن استخدام الألوان الجريئة لكن يجب أن يكون في جزء صغير أو قطع الأثاث لكن ليس للمساحة بأكملها لتكون لراحة العين، على العكس الفراغات الضيقة يفضل اختيار الألوان الفاتحة ويفضل أن تكون مستوحاة من الطبيعة، مع الاهتمام بتوظيف الألوان لتكون مريحة.