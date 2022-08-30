يستقيلان من عملهما للسفر حول أوروبا... اعرف القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عمل الزوجان البريطانيان كيران فيلد، 27 عاماً، وأليس بالارد، 26 عاماً، مستشارين لتكنولوجيا المعلومات طيلة أعوام قبل أن يقررا ترك وظيفتيهما، والسفر عبر القارة الأوروبية، وفقًا لموقع "24 الإماراتي".

بعد استقالتهما، اشترى الزوجان شاحنة صغيرة بـ7 آلاف جنيه استرليني، وأجرا منزلهما في أكسفورد لتمويل رحلتهما.

وبعد تحويل الشاحنة إلى منزل على عجلات، بسرير مزدوج، ومطبخ من متر مربع واحد، ودش خارجي، في 2020، اصطحبا كلبيهما في مغامرة كبرى حول أوروبا بدأت من شمال فرنسا.

تحتوي الشاحنة على بعض الرفاهيات جنباً إلى جنب مع الأساسيات، مثل آلة صنع القهوة، والمقلاة الهوائية، وشواحن الهواتف، وصوت ستيريو محيطي، وكلها مدعومة بألواح شمسية على سقف الشاحنة وثلاث بطاريات عالية الأداء. وقال الزوجان إنهما كانا يرتادان المقاهي الصغيرة لاستخدام الحمام في الأشهر القليلة الأولى، لكنهما قررا بناء مرحاض في الشاحنة.وبعد أشهر من التأجيل بسبب كورونا انطلق الزوجان في رحلتهما التي زارا فيها معظم بلدان أوروبا.

وبعد فرنسا، انتقل الزوجان إلى إسبانيا، وأندورا، وكرواتيا، وإيطاليا، والبرتغال، وسلوفينيا، وألمانيا، وبلجيكا، وجبل طارق، والبوسنة، والنمسا، وفق موقع "ميترو".

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