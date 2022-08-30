تعرفي على أسباب تقصف الشعر وطرق حمايته.. «اهتمي بأكلك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تقصف الشعر، التي تشعر صاحبها بأزمة كبيرة، خاصة عند محاولة تمشيطه، وتكسر الشعر له أسباب عديدة ومختلفة، حيث يعتمد الشعر الصحي على وجود قشرة داخلية ذات قشور متداخلة تحافظ على تماسك خصلات شعرك، وعندما تتفتت هذه القشور، يمكن أن يجف شعرك وينفصل في النهاية، ما يؤدي إلى تلفه، وهذا الأمر يسبب التقصف، إلى جانب ظهور أعراض أخرى، مثل التجعد والجفاف.

أسباب تقصف الشعر

وتتعدد أسباب تقصف الشعر وتكسيره، والتي أوضحها موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، فمن بينها على سبيل المثال:

1- اتباع أنظمة «الدايت»

تساعد بعض العناصر الغذائية على نمو شعرك وحمايته من التلف، فقط تأكد من حصولك على ما يكفي من الزنك والحديد وحمض الفوليك في نظامك الغذائي اليومي، حيث إنه عند الابتعاد عن بعض العناصر المهمة خاصة وقت اتباع نظام غذائي محدد، قد يخسر الشعر العديد من الفيتامينات التي يحتاجها.

2- الإجهاد

من المعروف أيضًا أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر، ويجعل بصيلاتك تصبح خاملة، لذلك قد ينقطع الشعر الذي يكون في منتصف دورة النمو.

3- الجفاف

الشعر الجاف بشكل غير عادي هو أحد مسببات التلف والتقصف، كما أنه ناتج عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الطقس الجاف والرطوبة المنخفضة والحرارة الزائدة.

نصائح لحماية شعرك من التقصف

1- يجب غسله وترطيبه بشكل يومي ولكن برفق.

2- استخدام شامبو وبلسم السباحين بعد الذهاب إلى حمام السباحة.

3- ترك شعرك يجف في الهواء عندما يكون ذلك ممكنًا.

4- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا للتأكد من حصول شعرك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

5- تجنب ارتداء القبعات الضيقة.