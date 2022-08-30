توقعات الأبراج وحظك اليوم 30-8: استقرار مالي.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع "horoscope ".

- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: تضطر إلى ترك وظيفتك، لكن هناك فرصة أخرى تنتظرك.

عاطفيًا: يتهمك شريك الحياة بأنك كسول.

ماليًا: لديك إرادة قوية، ما يساعدك على استقرار أحوالك المالية.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: تشعر بالإرهاق في عملك، ابذل قصارى جهدك فقط.

عاطفيًا: إذا كنت في علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.

ماليًا: لديك بعض التفكير الجاد لتفعله هذا اليوم بشأن الديون المتراكمة.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: يمهد هذا الطريق للصراع في عالمك المليء بالآمال والأحلام.

عاطفيًا: احذر من أنك لست شديد العدوانية تجاه الأشخاص الذين يحاولون مساعدتك.

ماليًا: يجب عليك الانتباه إلى ما تنفقه على تجديد منزلك.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: تجد أن شخصًا ما في عملك يفكر أو يعمل عكس ما أنت ترغب.

عاطفيًا: عليك الاهتمام بالأساسيات أولاً قبل أن تحاول التعامل مع تفاصيل موقف معين.

ماليًا: تحاول إيجاد مصدر دخل جديد للخروج من المأزق المالي.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: هناك قوة عدوانية قوية تطلب منك اتخاذ إجراء بطريقة أو بأخرى.

عاطفيًا: تأكد من أنك تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ماليًا: هذا يوم جيد، لديك مزيد من الفرص لكسب الأموال.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.

عاطفياً: من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

مالياً: طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل وضعك المالي السيء إلى جيد.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: ستكون مشغولًا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: كن هادئًأ في طريقة تعاملك مع زملائك، حتى لا تفقد وظيفتك.

عاطفياً: تشعر أنك على اتصال أكثر بمشاعرك مع شريك حياتك.

مالياً: حاول أن تهدأ وتركز قبل اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن وضعك المالي.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: تواجهك اليوم بعض الضغوطات في عملك، تحلي بالصبر.

عاطفياً: كن على دراية بالأشخاص من حولك وكيف تؤثر أفعالك عليهم.

مالياً: قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات لتحسين وضعك المالي.

- برج الجدي:

مهنيا برج الجدي: تسمع بعض الأخبار السارة هذا اليوم.

عاطفياً: ترغب في إعادة التفكير في أمورك الشخصية أنت وشريكك.

مالياً: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو: حاول ألا تنزعج إذا وجدت شخصًا آخر يتنافس معك.

عاطفياً: عليك أن تراعي مشاعر الآخرين.

ماليًا: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت: لديك طاقة قوية، ما يساعد في إنجاز مهامك المتأخرة.

عاطفياً: ترغب في تضمين الجميع في خططك اليوم، لا تتردد في نشر هذا الحب.

ماليًا: تتعرض الأجهزة الإلكترونية التي تم شراؤها للعطل، ما يجعلك تنفق مزيد من الأموال.