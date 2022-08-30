بفستان أزرق جريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة ياسمين الخطيب عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال حضورها الحفل الختامي Miss Egypt 2022.

وارتدت ياسمين فستانا سك طويل باللون الأزرق اللامع، بصيحة الكروزية مفتوحا من منطقة الصدر والساق، ومزودا بألماظ منسدل من منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجًا قويًا في رسمة العيون، وتركت شعرها ويفي منسدلًا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات تتمثل في أقراط، مجموعة خواتم من الألماظ.

وتغزل المتابعون في إطلالة ياسمين الخطيب، بتعليقات مثل: "زي القمر"، "ملكة جمال مصر"، "ملكة جمال الكون"، " عسل اوي".