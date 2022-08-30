بفستان بحر قصير .. هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

حيث ارتدت فستان قصير بصيحة الأوف شولدر، بلوني الأحمر والمينت جرين، ومزود بشراشيب باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة سليبر باللون الأحمر، مع كاب باللون الأحمر والكحلي.

واختارت أن تكون على طبيعتها دون وضع مكياجًا، وتركت شعرها بطبيعته منسدلًا على الكتفين.

واعتمدت على مجوهرات بسيطة تتمثل في قلادة، وأسواره، وأقراط ممزوجه باللون الأحمر والذهبي.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية بحواف باللون الأخضر الفاقع، من ماركة balenciaga، وتبلغ سعرها باليور 325، أي ما يقرب إلى 6500 جنيه مصري.

ونالت العديد من التعليقات على الإطلالة تشمل ما يلي " اللوك يجنن"، " قمر"، "ملكة جمال العالم"، " ست الحسن".