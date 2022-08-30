جلا هشام: أنا نباتية وحبيت السفر للهند والعيشة وسط الزرع والشجر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة الشابة جلا هشام، إنها قررت الاستراحة قليلا بعد مسلسل راجعين يا هوى لاستعادة طاقتها، متابعة «أنا مش فارق معايا الانتشار والتواجد بس بهتم جدا إنى أقدم محتوى أحبه وأقتنع بيه، مش عاوزة أبقى نجمة كبيرة وبس عاوزة أكون مقتنعة بكل عمل بقدمه».

زيارة الطبيب النفسي بعد كل عمل فني

وتابعت «جلا هشام» خلال استضصافتها برنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC»: «أنا عاوزة أكون مبسوطة ومش حابة أكون نجمة مريضة أو تعبانة نفسيا، وأنا بحب المناظر الطبيعة والهدوء، وبهتم بالحيوانات، وساعات بسافر وأستغنى عن الموبايل بهتم بالخروج والرحلة نفسها»، لافتة إلى أنه تزور الطبيب النفسي الخاص بها بعد كل دور فني تقوم به لأنها تتأثر بالمشكلات التي تظهر في الشخصية وتستمر في معايشة مشاعر الشخصية بعد انتهاء وقت التصوير.

سافرت الهند من أجل النبات والحيوان

وأشارت الفنانة الشابة جلا هشام إلى أنها سافرت للهند وقررت التطوع في الأماكن التي تهتم بالحيوان والنبات «سافرت الهند وشوفت تعبان بيعدي من جنبي ومعمليش حاجة، والشعب الهندي محبوب جدا وكانوا بيحبوني وبيهتموا بيا، وفي مرة كنت ماشية من غير موبايل ونمت في حديقة وقفلوا عليا بالغلط، وأنا نباتية من طفولتي وآخر مرة أكلت لحم كان عندي 6 سنين».

وأردفت الفنانة جلا هشام، «لما شوفت الدكتور يحيى الفخراني لأول مرة كنت مندهشة والعمل معاه كان أحلى عمل استمتعت بالشغل فيه، وهفضل أخد ورش تساعدني إني أتطور ومهاراتي تكون أفضل، ونفسي أقدم شخصيات وأدوار جديدة وتبسط الناس وتعالج المشكلات المجتمعية».