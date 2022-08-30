الامارات | بريتني سبيرز تهاجم والديها في «رسالة صوتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حملت نجمة البوب بريتني سبيرز، مساء أمس، في رسالة صوتية طويلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الوصاية التي فُرضت عليها، على مدى 13 عاماً، بسبب مشكلاتها النفسية، وتولاها بصورة أساسية والدها.

وأسفت سبيرز بصوت حزين لكونها أمضت 13 عاماً من حياتها تحت «سيطرة» والدها، بموافقة والدتها «التي كانت شاهدة» على ما يحصل وشقيقها وأصدقائها، على ما قالت. واتهمت سبيرز عائلتها والمقربين منها بقتلها «بكل ما للكلمة من معنى».