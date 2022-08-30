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الامارات | ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت

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كوبنهاغن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن ظبياً نطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت.

وذكر متحدث باسم الشرطة للإذاعة السويدية أن الرجل أراد نقل الحيوان إلى الحظائر بعد إغلاق الحديقة مساء الأحد. وقال: «شيء ما حدث خلال ذلك أدى إلى نطح الظبي له». وينتمي الحيوان لنوع من الظباء تُعرف باسم إيلاند، والذي يعتبر أضخم الظباء في العالم.

وقال مالك حديقة الحيوان، ريتشارد بيرجلوند، «إنه ليوم حزين.. أردنا إطعام الحيوانات، وفجأة هاجمنا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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