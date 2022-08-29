قبل بداية العام الدراسي.. تعرفي على أفضل مكونات «اللانش بوكس» لصحة أطفالك

القاهرة - سمر حسين - ماما

قبل بداية العام الدراسي، تستعد الأمهات بشكل كبير لعمل أنظمة غذائية مختلفة لأبنائهن، فيصبح التنويع أمر لا بد منه للاستفادة القصوى من العناصر الغذائية المختلفة، وشاركت أخصائية التغذية البريطانية الشهيرة سوزي بوريل ما تضعه في صندوق الغذاء أو «اللانش بوكس»، وفيما يلي نصائحها بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية لـ صندوق غذائي مثالي.

عناصر غذائية مهمة في «اللانش بوكس»

نشرت «سوزي»، أخصائية التغذية: يجب أن يكون «اللانش بوكس»، مليء بالخيار الصغير والجزر المقطّع وشيري طماطم والتوت الأزرق مع الزبادي واللوز والمشمش الجاف والجبن والبسكويت واللفائف، أو الساندويتشات».

وتابعت: «التنويع هو مفتاح النجاح في النظام الغذائي لطفلك، يجب وضع طعام مختلف الأشكال والألوان، مثل الفلفل الرومي الملون، والأفوكادو والخس، أما ساندويتش الغداء المدرسي المثالي، يفضل أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة أو الخبز المخمر، الذي يحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الإطلاق التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم».

الخضار من العناصر الهمة

وأضافت: «يجب أن يحتوي اللانش بوكس كذلك على البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، السلمون، التونة، البيض لأنها تساعد في اليقظة والقدرة على التحمل، وكذلك يجب أن يحتوي على الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات التي تغذي الأطفال وتساعد على زيادة تركيزهم».

واختتمت: «الخضار كذلك من العناصر الهامة للغاية حيث تحتوي الأطعمة مثل الفلفل والجزر والبطاطا والخيار على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الأطفال للحفاظ على صحة جهاز المناعة لديهم».