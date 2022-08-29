دراسة: كل زيادة في «الخصر» تضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف بحث جديد، أن وجود دهون زائدة في منطقة الخصر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ أن كل بوصة زيادة تضاعف الخطر بنسبة 11%، حيث إن زيادة بضعة جرامات إضافية حول وسطك ليس مجرد علامة على أنك قد تحتاج إلى خفض السعرات الحرارية وممارسة المزيد من التمارين؛ ولكن أيضًا ينذر بخطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل خطورة الدهون حول الخصر

توصلت دراسة إلى أن الدهون الزائدة في منطقة البطن تعد تحذيرًا من زيادة خطر الإصابة بقصور القلب، وقال باحثون من جامعة أكسفورد: «إن كل بوصة إضافية أو إنش على الخصر ترفع الخطر بنسبة 11% وتشكل خطراً أكبر على صحة القلب من الوزن الإجمالي».

وحلل الأكاديميون بالجامعة، بيانات 430 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا جرى تعقبهم في المتوسط ​​لمدة 13 عامًا، ربطت كل بوصة إضافية على مقاس الخصر الصحي بزيادة مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب.

وتابعت الدراسة: «لكن أولئك الذين لديهم أكبر مؤشر لكتلة الجسم «BMI»، والذي يأخذ في الاعتبار الوزن والطول، كانوا أكثر عرضة للمعاناة، وزادت كل وحدة إضافية من مؤشر كتلة الجسم من فرص الإصابة بفشل القلب».

كمية الدهون في الخصر مؤشر تتبع السمنة في الجسم

كان هناك 8669 حالة قصور في القلب لأول مرة على الإطلاق خلال الدراسة، وأسفر الكثير منها عن الوفاة، ونصح الباحث الرئيسي في الدراسة بقياس الشخص لنفسه سنويًا لمراقبة المخاطر، قائلا: «كمية الدهون التي يحملها الأشخاص حول جذوعهم أكثر أهمية في تتبع السمنة في الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».