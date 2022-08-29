مشروب بـ4 مكونات منزلية يجعلك تخسرين 3 كيلو في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتقد البعض أن فقدان الوزن دون بذل مجهود يبدو وكأنه خدعة، ومن المستحيل أيضا الحفاظ على اللياقة البدنية دون اتباع نظام غذائي أو تمارين رياضية صارمة.

ولكن هناك مشروب يساعد على التخلص من 3 كيلو من وزنك الزائد خلال أسبوع فقط، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

هذا المشروب مصنوع من التوابل والفاكهة والحليب يساعد في تقليل 3-4 كيلو جرام في الأسبوع، لأنه مزيج من الكركم الغني بمضادات الأكسدة، والموز الغني بالبروتين، وحليب اللوز والأناناس المحمّل بالإنزيم، ما يساعد في زيادة معدل الأيض، كما أن الألياف الموجودة في المشروب توفر الشبع، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في الجوع.

كيفية تُحضر المشروب؟

المكونات:

- كوبان من الأناناس.

- نصف ثمرة موز.

- ملعقة كبيرة كركم.

- كوب من حليب اللوز.

طريقة التحضير:

لتحضير هذا المزيج البسيط، نخلط كوبين من الأناناس ونصف موزة وملعقة كبيرة كركم وكوب من حليب اللوز جيدا، ثم تناول المشروب وستلاحظ الفرق.

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