"بتسمع أصوات تشبه الانفجار وأنت نايم؟".. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قد يكون سماع أصوات غير موجودة، مخيفًا ومربكًا لكثير من الأشخاص، خاصة أثناء النوم في الليل.

يشار إلي هذه الأصوات باسم "انفجار متلازمة الرأس"، لكن ما الأسباب العلمية لذلك؟.. هذا ما نوضحه وفقًا لموقع "healthline".

- ما هو انفجار متلازمة الرأس؟

هي حالة تحدث أثناء النوم، وتشمل أعراضها الأكثر شيوعًا سماع ضوضاء عالية أثناء النوم أو عند الاستيقاظ.

رغم عدم معرفة السبب الدقيق وراء المشكلة إلا أنها تنتمي لمجموعة من الحالات الصحية التي تسمي بـ"باراسومنياس"، وتشير إلى اضطرابات النوم التي توقظ الشخص من نومه.

- الأعراض:

إذا كنت مصابًا بمتلازمة الرأس المنفجر، فسوف تسمع أصواتًا عالية شبيهة بالانفجار وأنت تنخرط في النوم، الأول هو نوع من الهلوسة hypnogic hallucination، والأخيرة هي نوع من الهلوسة hypnopompic.

على الرغم من أنها مجرد هلوسة متخيلة، إلا أن الضوضاء في متلازمة الرأس المنفجرة تبدو واقعية جدًا في وقت حدوثها.

قد تجعلك هذه الأصوات مستيقظًا وتمنعك من العودة للنوم، قد يحدث مرة واحدة فقط، أو قد يكون لديك تجارب متكررة، عادةً ما تحدث الضوضاء العالية فقط عند الانتقال بين مراحل النوم وعادةً ما تختفي بمجرد استيقاظك.

يرى بعض الأشخاص أيضًا ومضات من الضوء جنبًا إلى جنب مع الأصوات الصاخبة، تشمل الأعراض الإضافية الأخرى ما يلي:

ارتفاع معدل ضربات القلب.

الشعور بالخوف أو الضيق.

تشنجات العضلات.

- الأسباب:

يظن بعض الباحثين أنها مشكلة عصبية، بينما يعتقد البعض الآخر أنها مرتبطة بالشعور بالخوف والقلق، وأيضًا مرتبطًا بمكونات الأذن الوسطى.

يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر أو لديهم تاريخ من اضطرابات النوم الأخرى أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الرأس المنفجرة

كما أن هذه المتلازمة أكثر شيوعًا عند كبار السن والنساء.

- طرق العلاج:

تعتمد خطة العلاج على العمر والأعراض الأخرى ودرجة تأثير الأعراض على حياتك.

1. بالنسبة للبعض، يمكن أن تساعد أنواع معينة من الأدوية، وتشمل الأدوية التي تؤثر على النشاط العصبي.

2. الاسترخاء وممارسة رياضة التأمل.

3. الحد من التوتر.

4. العلاج النفسي.

5. تغييرات في روتين نومك.

- المضاعفات:

أعراض متلازمة الرأس المنفجر ليست خطيرة في حد ذاتها، ومع ذلك، فبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي الإحساس المرتبط بالاستيقاظ من الخوف إلى القلق المستمر، في بعض الحالات، يجعل هذا القلق من الصعب جدًا النوم، ما قد يؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية في الوقت المناسب.

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