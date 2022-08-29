شيماء الشايب: تأثرت فنيا بأمي.. ووالدي اكتشف موهبتي بالصدفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المطربة شيماء الشايب، إنها تأثرت فنيا بوالدتها فاطمة عيد منذ صغرها، التي تعتبرها المثل الأعلى والقدوة.

اكتشاف موهبة شيماء الشايب

وأضافت «الشايب» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، أن والدها اكتشف موهبتها بالصدفة خلال سفرهم في رحلة لمدينة الإسكندرية، ووقتها طلب من أشقائها السكوت حتى يستمع لها، ومنذ تلك اللحظة، وضعها على قائمة أولوياته فنيا.

نشأة فنية في بيت فاطمة عيد

وتابعت شيماء الشايب: «أنا نشأت في بيت فني ووالدي كان ملحنا ومؤلفا واتربيت على الغناء ومن هنا كانت بدايتي مع الغناء، وقلدت والدتي فاطمة عيد وأنا عمري سنة، واتأثرت بالغناء الفني من أسرتي، ووالدي كان بيسمعني أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة، وشخصيتي بتميل للنوع الرومانسي».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصري وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والأباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.