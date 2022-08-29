روسية عمرها 68 عاما تؤدي امتحانات الثانوية الأزهرية.. «تستعد للجامعة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، إنّ سيدة روسية تبلغ من العمر 68 عاما أدت امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ جاءت إلى الأزهر في عام 2016، مشددةً على أن الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم.

وأضافت «الصعيدي»، في تصريحات لـ قناة «إكسترا نيوز»: «أول مرحلة يمر بها الطالب تعلم اللغة العربية كي يستطيع أن يدرس مهارات الأزهر الشريف، فالتحقت السيدة الروسية بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية وبعد ذلك كان اختبار تحديد مستوى علمي وتم تسكينها في الصف الثاني الإعدادي».

نهلة الصعيدي: السيدة الروسية الآن على أعتاب الدخول للجامعة

وتابعت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف: «منذ عام 2016 وهي تنجح في كل السنوات، وهي الآن تستعد للدخول للجامعة، ولما وجدنا أن طلاب العلم مقبلون على الأزهر الشريف ولم يمنعهم من تلقي العلم، فكان لا بد من إنشاء برنامج لكبار السن».

وأوضحت: «لما زاد العدد وجدنا أن لهؤلاء الطلاب احتياجات خاصة، وبخاصة أولئك الطلاب حديثي العهد بالإسلام فبعض الطلاب جاءوا إلى الأزهر لدراسة علوم الشريعة واللغة العربية وقراءة القرآن وتعلمه، فأطلقنا برنامج كبار السن، الذي جرى اعتماده منذ 3 سنوات وتولاه الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر بالرعاية والعناية والاهتمام، وكان دائما يقول لا تقفوا أمام طالب العلم ولا بد أن تستوعب أنظمتنا واللوائح هذه النوعيات من الطلاب».

نجاح كبير لبرنامج كبار السن

وشددت، على أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا ولاقى قبولا وأصبح الطلاب كبار السن لهم نصيب كبير: «ولدينا الآن عدد كبير من جنسيات وثقافات متعددة لا يلتقون إلا على كلمة واحدة وهي اللغة العربية ودين الإسلام الذي يعلمهم الوسطية والتسامح والسلام».