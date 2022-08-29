أب بريطاني يطلق حملة لإنقاذ طفلته من الموت.. تحتاج زراعة قلب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شعورٌ بالألم والحيرة تعيش بهما أسرة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرًا فقط، وذلك بسبب معاناتها من مشاكل في القلب أدت إلى احتياجها لعملية زرع قلب في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي دفع الأب إلى اللجوء مؤخرًا، إلى منصات التواصل الاجتماعي، مستغيثًا بها للبحث عن متبرع لطفلته، يمكنه المساعدة في إنقاذ حياتها.

تفاصيل مرض الطفلة

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الطفلة التي تدعى «باتريكس»، البالغة من العمر 18 شهرًا، تعاني من قصور في عضلة القلب، ما أدى إلى خضوعها لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة، إلى أن ساءت حالتها وأصبحت في حاجة لزراعة قلب جديد.

ومع محاولات بحث الأسرة البريطانية عن متبرع لصغيرتهم بقلب لها، حاول والدها المكلوم التوجه بالنداء مستغيثًا بأي متبرع، وذلك عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

تعرض الطفلة لتضخم بالقلب

وفي مايو الماضي أصيبت والدة الرضيعة وابنتها الكبرى البالغة من العمر 11 عامًا، بفيروس كورونا، ومن ثم بدأت الرضيعة في الشعور بالمرض أيضًا، حيث اعتقدت أسرتها أن العدوى قد انتقلت لها، إلى أن ظهر طفح جلدي على أجزاء من جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفيما بعد كشفت الأشعة السينية أن جانبًا واحدًا من قلبها قد تضخم.

تدهور كبير شهدته حالة الطفلة الرضيعة إلى أن تم إخبار أسرتها بأنها في حاجة لزراعة قلب جديد، ومن هنا بدأت العائلة في عيش معاناة جديدة، حتى تم إطلاق حملات البحث عن متبرع لها لكن دون جدوى حتى اليوم.