3 تمارين «يوجا» لتخفيف التوتر.. سهلة الممارسة ولا تستغرق وقتا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يلجأ العديد من الأشخاص، لتخفيف حدة الشعور بالقلق، إلى رياضات مختلفة تساهم في التخلص من التوتر؛ وفي مقدمة هذه الرياضات، ممارسة تمارين «يوجا»؛ خاصة وأنها الرياضة الأهم التي تجعل الشخص يتخلص من الطاقات السلبية التي قد يتعرض لها نتيجة ضغوطات الحياة المختلفة.

وللتخلص من مشاعر الطاقة السلبية، عادةً ما يلجأ البعض لممارسة تمارين يوجا لتخفيف التوتر، وهو نستعرض بعضا منها خلال السطور التالية، حسب ما ذكر موقع «fountainhead» العالمي.

تمارين يوجا لتخفيف التوتر

هناك عدة تمارين يوجا تخفف التوتر والشعور بالقلق والطاقات السلبية، والتي نستعرض الأبرز منها، حيث تتمثل في:

1- الوقوف منحنيًا إلى الأمام

خلال هذا التمرين، قم بالوقوف وتنفس بعمق شديد، ثم أثنِ ركبتيك بما يكفي لتتمكن من وضع راحتي يديك على الأرض، مع ضغط الرأس على ساقيك، ويجب الانتباه إلى تمدد عمودك الفقري في اتجاهات مختلفة وأنت تسحب رأسك للأسفل وللداخل.

حافظ على هذا الوضع لمدة 6-8 أنفاس، ثم أثناء الاستنشاق، قم بمد الذراعين للخارج وارفعهما وجذعك إلى وضع الوقوف.

- فوائد هذا الوضع:

تمدد أوتار الركبة والفخذين والوركين.

فعال في تخفيف التوتر والتعب والاكتئاب الخفيف.

2- وضعية الجلوس «قرفصاء»

اجلس مستقيمًا ثم افرد رجليك أمام جسمك، ثم ضع كل قدم تحت الركبة المقابلة واعبر رجليك تجاه جذعك مع راحة اليد، ومن ثم ضع يديك على ركبتيك، وفيما بعد قم بمحاذاة الرأس والرقبة والعمود الفقري معًا واجلس مع وزنك بشكل متوازن، وقم بإطالة العمود الفقري.

- فوائد هذا الوضع:

إطالة العمود الفقري وتعزيز الصفاء.

يخفف الإرهاق الجسدي والعقلي.

يقضي على القلق.

3- انحناء الركبة إلى الأمام

يعد هذا الوضع من بين تمارين اليوجا التي تخفف التوتر، ويمكن القيام به من خلال الجلوس مستقيمًا مع تمديد القدمين، واثنِ رجلك اليسرى واجلب باطن قدمك إلى الجزء العلوي من الفخذ الأيمن، ويجب أن تستريح ركبتك اليسرى على الأرض، وضع راحتي اليدين على جانبي الساق اليمنى واستنشق.

- فوائد هذا الوضع

يخفف الاكتئاب الخفيف والقلق.

يهدئ الدماغ ويساعد في علاج الصداع والتعب وحتى الأرق.