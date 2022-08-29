تسبب الإصابة بأمراض القلب.. احذر تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصبحت أمراض القلب، التي يطلق عليها اسم القاتل الصامت، سبب وفاة كثير من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وذلك نتيجة إصابتهم بالنوبات القلبية المفاجئة.

وفيما يلي نوصح لكم الأطعمة التي تسبب زيادة الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما أوضح موقع "timesofindia".

الملح:

يجب أن يستهلك الشخص البالغ ما لا يقل عن 5 جرامات في اليوم، وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) يمكن منع 2.5 مليون حالة وفاة كل عام إذا تم تخفيض استهلاك الملح العالمي إلى المستوى الموصى به.

وعلى الرغم من أهمية الصوديوم لجسمنا إلا أن الاستهلاك المفرط يضر للجسم على المدى الطويل.

الدهون المشبعة:

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب تناول 5-6٪ فقط من الدهون المشبعة يوميًا.

وتوصف بأنها الدهون السيئة، ومن المعروف أن الدهون المشبعة تسبب ضررًا، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطباء يوصون بتناول الأطعمة قليلة الدسم.

وتوجد الدهون المشبعة في الغالب في المنتجات الحيوانية وعديد من الزيوت.

السكر:

يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكر يوميًا، لأن تناول الكثير منه يضر بالقلب.

وتشير العديد من الدراسات البحثية إلى أن النظام الغذائي المليء بالسكر سيشكل تهديدًا للقلب.

ووجدت دراسة أجريت لأكثر من 15 عامًا أن أولئك الذين لديهم نسبة 25٪ من السكر أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية كانوا أكثر عرضة للوفاة من مضاعفات القلب مقارنة بأولئك الذين لديهم نسبة سكر أقل.

بالإضافة إلى أن السكر الموجود في المشروبات الغازية والمشروبات المعبأة والمعجنات والكعك هو أكبر تهديد للقلب.

وهناك عدة عادات أخرى يفعلها البعض تضر بصحة القلب:

قلة النوم والاستهلاك المفرط للكحول والانغماس في التبغ واتباع نمط حياة سريع دون إعطاء راحة مناسبة للعقل والجسم يساهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب أيضًا تقليل القيام بهذه العادات من أجل الحفاظ على صحة القلب.

لذا أكد الخبراء دائمًا أهمية النوم لمدة 8 ساعات على الأقل يوميًا، وعندما يكبر الإنسان يحتاج إلى توخي الحذر بشأن عدد الساعات التي ينام فيها.

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