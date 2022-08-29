حادث مرعب.. تمساح يتسبب في تحطيم طائرة ومقتل 20 راكب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قام أحد الركاب بتهريب تمساح في حقيبته على متن الطائرة، وتسبب الحيوان المحمول جواً في حدوث فوضى كبيرة، بعد خروجه من الحقيبة قبل لحظات من الهبوط، وذلك أثناء اتجاه الرحلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعندما هرب التمساح من الحقيبة، أدرك المسافرين بسرعة أنه ليس لديهم مكان للفرار وأصيبوا بالذعر التام، وفقًا لما ورد في موقع "thesun".

ومن ثم، حاولوا دخول قمرة القيادة، وقال الناجي الوحيد للسلطات: "أن المضيفة الجوية هرعت نحو قمرة القيادة، وتبعها الركاب".

لكن قد تحطمت الطائرة نتيجة التحول الدراماتيكي في مركز جاذبيتها، في منزل في باندوندو، بالقرب من المطار الإقليمي.

ونتج عن هذا الحادث المروع, وفاة طيارين و 18 راكبًا على الفور، لكن نجا شخصًا واحدًا من هذا الهجوم.

كان كريس ويلسون، 39 سنة، أحد الطيارين الراحلين، وهو بريطاني يعمل كضابط أول على متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة كينشاسا.

وبينما نجا التمساح المهرب من الحادث، لكنه لم ينج من ضربة "المنجل" التي تلقاها عند الهبوط، من السلطات.

ومع ذلك، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نتج عن انخفاض مستويات الوقود، حيث انتهى الحادث دون انفجار.

لكن تم التأكيد لاحقًا على أن هروب التمساح من الحقيبة القماشية أثناء الرحلة كان العامل الرئيسي.

وتم تهريب أحد الركاب التمساح على متن الطائرة بقصد الترويج له وبيعه بشكل غير قانوني.

اقرأ أيضًا: