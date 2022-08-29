مفاجأة صادمة.. متسول يحصل على مليون دولار تعويض - اعرف الحكاية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حصل رجل متسول أصيب بالشلل، على تعويض ضخم بقيمة 100 مليون دولار، بحكم محكمة، وذلك بعد اعتداء الشرطة الأمريكية عليه.

بداية الواقعة

وحدثت الواقعة، عندما وجد الشرطي جون جرابز رجلا يدعى جيري بلاسينجيم وهو يتسول، فقام بملاحقته وصعقه بالكهرباء في ظهره، مما تسبب له بالشلل أسفل الرقبة، وفقا لما جاء في موقع newscutters

ماذا قال المحامي

وأكد محامي المتسول المصعوق البالغ حاليا 69 عاما، أن موكله يحتاج إلى رعاية على مدار الساعة "كلفتها مليون دولار سنويا، ومدين بأكثر من 14 مليونا تثبتها فواتير طبية حتى الآن".

وأشار المحامي فين جونسون، إلى أن الضابط جون جروبز استخدم قوة غير معقولة ضد البالغ وقتها 65 عاما، فقط لأنه كان يطلب نقودا من المارة والسائقين، كأي متسول آخر.

المحكمة تمنح المتسول 100 مليون دولار

وقررت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، منح 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام.

وقررت المحكمة، إلزام إدارة شرطة أتلانتا بدفع تعويضات مقدارها 60 مليون دولار للمتسول، إضافة إلى دفع الضابط الصاعق تعويضا مقداره 40 مليونا له أيضا.

اقرأ أيضًا: