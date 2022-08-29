تفوقت على 22 متسابقة.. هاجر محمد تحصد لقب ملكة جمال مصر 2022 «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كل عام يتم الحرص على اختيار الأفضل للتتويج بلقب ملكة جمال مصر، وسط فعاليات مميزة والقيام بعدد من الاختبارات التي يتم من خلالها تقييم المتسابقات المشتركات، إذ حصدت مؤخرًا، هاجر محمد، لقب ملكة جمال مصر 2022، في حفل أقيم ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل حفل تتويج ملكة جمال مصر

وأقيم حفل التتويج وسط حضور عدد من مشاهير الفن والموضة، فجاء من بين الحضور، البلوجر الشهيرة فرح شعبان، والفنان مصطفى درويش، فيما ضمت لجنة التحكيم كلًا من الإعلامية سالي عبد السلام، وملكة جمال مصر لعام 2009 إلهام وجدي، والدكتور باهي هاني، خبير التجميل، ومصممة الأزياء منى جودة، والمطرب محمد سراج، والمطربة نور عبد السلام.

وضم حفل التتويج عددًا من الفقرات الفنية، ما بين الـ«fire show»، وعددًا من الرقصات الاستعراضية بمشاركة إحدى فرق الرقص الروسية.

إطلالة ملكة جمال مصر 2022

وأطلت هاجر محمد التي حصدت لقب ملكة جمال مصر 2022، بفستان أنيق ولامع باللون «الموف»، مع اعتمادها على لمسات الماكياج البسيطة التي تناسبت مع فستانها.

وبدورها كشفت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر، أنه تم اختيار صاحبة اللقب هذا العام، من بين 23 متسابقة، خضعن جميعهن لعدد من الاختبارات الخاصة بالموضة واللياقة البدنية وغيرها.