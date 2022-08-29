أول مقرأة قرآن للسيدات في الشرقية.. واعظات يكتسبن لقب شيخات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عقدت أول مقرأة قرآنية للسيدات في محافظة الشرقية، أولى جلساتها داخل مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بإشراف مديرية الأوقاف.

انعقاد أول مقرأة للسيدات في الشرقية

وبدأت الجلسة بتوافد عضوات المقرأة الخمسة على مسجد الفتح في الزقازيق، بالتزامن مع اقتراب موعد أذان صلاة العصر، وقمن بتأدية الفريضة ثم تجمعن ليقرأن القرآن الكريم كما هو معتاد في المقاريء، فيما لا تخلو الجلسة من تبادل الحديث حول الأحكام والتجويد بهدف أثقال الخبرات الدينية والمعرفية.

المقرأة تضم 5 سيدات

وتقول أمل السيد محمد سليمان، شيخة المقرأة، أن المقرأة تضم 4 عضوات برئاستها، وهن «رضا محمد حسين عبدالله ومروة إسماعيل محمد، (معينات)، وأسماء أحمد السيد محمد وسعدة إبراهيم مصطفى (متطوعتين)».

زيادة خبرة من أجل تعظيم العمل الدعوي

وقالت إن انضمامها حاليًا إلى مقرأة السيدات يعد إضافة قوية للمشاركات وستزيد من خبرتهن في العمل الدعوي والالمام بكافة الأحكام والتجويد للقرآن الكريم، موضحة أنها حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية بجامعة الأزهر منذ عام 2004، وتعمل واعظة منذ عام 2005 حتى الآن.

وقالت الواعظة المعينة مروة إسماعيل محمد أحمد بإدارة النمروط بمركز فاقوس، الحاصلة على ليسانس دراسات إسلامية وعربية «باحث ماجستير»: «دورنا يشمل تقديم التوعية والدروس الدينية للسيدات في المساجد يوميًا بعد أذان صلاة العصر»، مشيرة إلى أنهن عملن في عدة مساجد ومنذ عام تم تسكينهم، في مسجد واحد.

وأضافت أنها وزميلاتها شعرن بسعادة كبيرة بعد اختيارهن للانضمام إلى عضوية مقرأة السيدات التي تم إطلاقها لأول مره في مصر.