تحت رعاية وزير الرياضة.. «مريم» تحترف صيانة الدراجات: تعلمت المهنة من والدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت امتهان وظيفة مخصصة لعالم الرجال فقط، لم يكن يهمها نظرات الناس بقدر اهتمامها بتعلم تلك المهنة اقتداءً بوالدها، لتصبح مريم إكرامي محترفة في صيانة الدراجات وتحلص على دعم وزراة الشباب الرياضة.

تروي «مريم»، أن علاقتها بصيانة الدراجات بدأت بسبب والدها الذي كان فني دراجات: «كنت بنزل معاه من صغري، وتعودت معه على تعلم المهنة، وأحببت الفكرة منه والصنعة ولم أكتفِ بركوب الدراجات».

وأضافت «مريم» خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «شاركت مع والدي في عدد كبير من الأحداث والمبادرات، منها مبادرة وزارة الشباب والرياضة (دراجتك صحتك)، وساعدنا الناس على كيفية استلام العجل، وكنا مسؤولين عن الصيانة».

تعرضت للانتقاد ولكنها مستمرة في صيانة الدراجات

وتابعت الفتاة المحترفة في صيانة الدراجات: «حصلت على الدعم والرعاية من الدكتور أشرف صبحي، أدرس في الثانوية العامة علمي رياضة، ومن صغري وأنا بتعلم صيانة الدراجات، وكانت حاجة حلوة جدا، تعرضت للانتقاد لأني بنت وشغالة في صيانة الدراجات، وماكنتش شايفة إني بعمل حاجة غلط خاصة إني مقصرتش في الدراسة أو حياتي العملية، في ترفيه ودراسة وكل حاجة، ممكن أكون عكس المجتمع بس شايفة إني صح».

نصائح لقيادة الدراجات

وقدمت مريم عدة نصائح لقائدي الدراجات، موضحة: «لازم تدور على الأمان وتعمل فحص كامل على العجلة من حيث الإطارات والفرامل والخوذة، ومينفعش نستعين بخوذة حد تاني لأن دي حاجة خطر، وكل شخص عنده عجلة لازم يبقى عنده اكسسوار صغير، وأنا مستعدة لتعليم البنات الصنعة».