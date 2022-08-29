للرجال.. وجبة شهيرة تسبب بالإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر البيض أحد أكثر مصادر البروتين صحة، وهو أحد الأطعمة المغذية، لكن حال الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلة صحية خطيرة للرجال.

ووفقا لدراسة أمريكية أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا، ونشرت في مجلة Cancer Prevention Research، فإن الإفراط في تناول البيض خلال وجبة الإفطار، مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 81 في المائة، وفقا لموقع national library of medicine، المكتبة الوطنية للطب الأمريكية.

وتسلط هذه الدراسة الضوء على استهلاك البيض وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل.

- ماذا وجدت الدراسة؟

وخلص الخبراء إلى أن الرجال الأصحاء الذين يتناولون 2.5 بيضة أو أكثر في الأسبوع يزداد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 81٪ مقارنة بمن يستهلكون أقل من نصف بيضة أسبوعيا.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟