‎زفاف ديميت أوزدمير يخطف الأنظار.. 3 إطلالات مختلفة للعروس «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

‎زفاف ديميت أوزدمير، تصدر العديد من عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت الممثلة التركية الشهيرة بزفافها على الفنان التركي أوزهان كوتش، في حفل زفاف ضخم بمدينة إيجه في تركيا.

وسرعان ما تم تداول عددًا من الصور الخاصة بـ زفاف ديميت أوزدمير وزوجها «كوتش»، وذلك بعدما ظهرت العروس بعدد من الإطلالات المميزة خلال الحفل، التي أظهرت جمالها ورشاقتها.

‎تفاصيل حفل زفاف ديميت أوزدمير

وخلال حفل الزفاف، ظهرت العروس بفستانين زفاف مختلفين باللون الأبيض، أما في الاحتفال الذي أقيم على هامش الزفاف ظهرت بفستان ثالت آخر، لكنه جاء باللون الوردي.

وجاء الفستان الأول بـ زفاف ديميت أوزدمير، بتصميم «أوف شولدر» أنيقًا وبسيطًا، تمثل في استخدام القماش الأبيض المفرغ على الفستان كاملًا، وتميز بوجود ذيل منفوش من الخلف ومصمم من قماش «التُل».

فيما جاء التصميم الخاص بالفستان الآخر على طراز فساتين الأميرات، الذي ارتدته الفنانة التركية، بشكل منفوشًا من أسفل، ومصمم كاملًا من الستان الأبيض، حيث تميز ببساطته للغاية، وفقًا لحسابها الرسمي على «إنستجرام».

أما الإطلالة الثالثة والأخيرة من ‎زفاف ديميت أوزدمير، جاءت بارتدائها فستانًا «أوف شولدر» باللون الوردي ومصمم من الشيفون، وتميز بتطريزه اللامع بمنطقتي الصدر والبطن.

معلومات عن ديميت أوزدمير

- هي ممثلة تركية، من مواليد عام 1992، أي تبلغ من العمر 20 عامًا.

- هي الابنة الصغرى لأسرة لديها ثلاث فتيات.

- في بداية حياتها الفنية، عملت «أوزدمير» لمدة عامين في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ومن ثم بعدد من الفرق الخاصة بالراقصات المشجعات.

- ظهرت لأول مرة كـ موديل في أحد الكليبات الغنائية.

- ظهرت للمرة الأولى بالدراما التركية في عام 2013، ومن ثم توالت أعمالها الفنية الشهيرة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، نحو 16 مليون شخص.