خبيرة تغذية تحذر من الإكثار في تناول المانجو لمرضى القلب.. تؤثر على صحتهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

إقبال كبير على تناول المانجو خلال فصل الصيف، يحرص عليه الكثير من الأشخاص، فعلى الرغم من كونها واحدة من المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، وعنصر البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين «أ» في الجسم، إلا أنه يجب توخي الحذر عند تناولها بشراهة خاصة لبعض الفئات المرضية، وهو ما كشفت عنه الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية.

تحذيرات من تناول المانجو بشراهة

وأوضحت خبيرة التغذية خلال حديثها لـ«هن»، أنه يجب الانتباه جيدًا عند تناول المانجو خاصة خلال أيام فصل الصيف، لأنه الموسم الخاص بطرحها، وكذلك الاعتدال في أكلها، وبشكل خاص لبعض الفئات المرضية تجنبًا لحدوث أي أزمات صحية.

ومن الأمور التي نبهت عنها خبيرة التغذية:

زيادة الوزن على الميزان

كشفت «شعير» أن المانجو تتسبب في زيادة الوزن عند قياسه على الميزان لمن يتبعون أنظمة «الدايت»، وذلك لأنها تؤدي إلى حدوث احتباس المياه في الجسم.

التأثير على الكلى

كما تحتوي المانجو على نسب عالية من سكر الفركتوز، الذي يتحول بدوره إلى يوريك أسيد داخل الجسم، ما يؤدي إلى زيادة نسبة المياه بداخله، والتأثير على الكلى.

التأثير على هذه الفئات المرضية

وحذرت أيضا أستاذة التغذية من تناول المانجو بشكل شره لبعض الفئات المرضية، كـ مرضى القلب، وأصحاب انخفاض ضغط الدم، ومرضى الكلى، وذلك لأنها تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم الذي يؤثر بشكل كبير على صحتهم.

التعرض للإسهال

كما يسبب تناول المانجو بصورة كبيرة، احتمالية التعرض للإسهال، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

احتواؤها على الفركتوز

كما تحتوي المانجو أيضًا على نسب عالية من سكر الفركتوز، الذي قد يعرض مرضى السكري لأزمات صحية كبيرة.