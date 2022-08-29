الامارات | إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بالصين

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بالصين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين اليوم الاثنين إنها أغلقت أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي كإجراء وقائي للحد من انتشار كوفيد-19.
ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.
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