الامارات | إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بالصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين اليوم الاثنين إنها أغلقت أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانغبي كإجراء وقائي للحد من انتشار كوفيد-19.

ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.